Ausblick: Great-West Lifeco stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Great-West Lifeco wird am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS gehen 12 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 1,43 CAD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Great-West Lifeco noch 1,25 CAD je Aktie eingenommen.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Great-West Lifeco in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 86,91 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 1 Analyst bei 1,55 Milliarden CAD im Vergleich zu 11,87 Milliarden CAD im Vorjahresquartal.

In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 12 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,70 CAD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 4,29 CAD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt von insgesamt 5,08 Milliarden CAD aus im Gegensatz zu 49,18 Milliarden CAD Jahresumsatz im Vorjahr.

Redaktion Finanzen.net