Greek Organisation of Football Prognostics Aktie

WKN: 765974 / ISIN: GRS419003009

03.03.2026 07:01:06

Ausblick: Greek Organisation of Football Prognostics legt Quartalsergebnis vor

Greek Organisation of Football Prognostics lädt am 03.03.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 0,354 EUR gegenüber 0,370 EUR im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll Greek Organisation of Football Prognostics 3 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 662,1 Millionen EUR verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 83,80 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Greek Organisation of Football Prognostics 360,2 Millionen EUR umsetzen können.

Für das abgelaufene Fiskaljahr prognostizieren 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,43 EUR, gegenüber 1,34 im entsprechenden vorherigen Zeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analysten auf durchschnittlich 2,41 Milliarden EUR geschätzt, nachdem im Fiskalvorjahr 1,25 Milliarden EUR generiert wurden.

