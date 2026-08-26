Greek Organisation of Football Prognostics Aktie
WKN: 765974 / ISIN: GRS419003009
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26.08.2026 07:01:06
Ausblick: Greek Organisation of Football Prognostics mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
Greek Organisation of Football Prognostics stellt am 27.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,249 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Greek Organisation of Football Prognostics 0,300 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Greek Organisation of Football Prognostics soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 1,24 Milliarden EUR abgeschlossen haben – davon geht 1 Analyst aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 304,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 307,1 Millionen EUR erwirtschaftet worden waren.
Die Prognosen von 7 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 0,959 EUR, gegenüber 1,35 EUR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 7 Analysten durchschnittlich 5,20 Milliarden EUR im Vergleich zu 1,31 Milliarden EUR im vorherigen Jahr.
Redaktion finanzen.at
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