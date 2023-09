Ausblick: Greek Organisation of Football Prognostics zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Greek Organisation of Football Prognostics wird am 04.09.2023 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Im Durchschnitt erwartet 1 Analyst einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,300 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,225 EUR je Aktie vermeldet.

Die Schätzungen von 2 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 487,8 Millionen EUR aus – das entspräche einem Plus von 10,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 442,1 Millionen EUR in den Büchern standen.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 1,22 EUR im Vergleich zu 1,67 EUR im Vorjahr. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,10 Milliarden EUR, gegenüber 1,94 Milliarden EUR im vorigen Jahr.

