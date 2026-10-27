Green Brick Partners Aktie
WKN DE: A12EA8 / ISIN: US3927091013
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27.10.2026 07:01:06
Ausblick: Green Brick Partners legt Quartalsergebnis vor
Green Brick Partners wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 28.10.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.09.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 4 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 1,44 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Green Brick Partners noch ein Gewinn pro Aktie von 1,77 USD in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 5,96 Prozent auf 469,4 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 499,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.
Für das laufende Fiskaljahr erwarten 4 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 6,01 USD, wohingegen im Vorjahr noch 7,07 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 4 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,89 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 2,04 Milliarden USD waren.
Redaktion finanzen.at
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