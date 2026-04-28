Ausblick: Green Brick Partners präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Green Brick Partners äußert sich am 29.04.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,18 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,67 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzabschwächung um 14,89 Prozent auf 423,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 497,6 Millionen USD in den Büchern gestanden.

3 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 5,98 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Verlust. Damals waren 7,07 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 1,98 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at