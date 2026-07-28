Green Brick Partners Aktie
WKN DE: A12EA8 / ISIN: US3927091013
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28.07.2026 07:01:06
Ausblick: Green Brick Partners vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Green Brick Partners wird am 29.07.2026 das Zahlenwerk zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.
3 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,42 USD. Im Vorjahresquartal waren 1,85 USD je Aktie in den Büchern gestanden.
In Sachen Umsatz gehen 3 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 470,0 Millionen USD aus – eine Minderung von 14,41 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Green Brick Partners einen Umsatz von 549,2 Millionen USD eingefahren.
In Bezug auf das laufende Fiskaljahr haben 3 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 5,83 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren hier 7,07 USD je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt von insgesamt 1,90 Milliarden USD aus im Gegensatz zu 2,04 Milliarden USD Jahresumsatz im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
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