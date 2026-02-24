Ausblick: Green Brick Partners zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Green Brick Partners wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Green Brick Partners ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Green Brick Partners in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 473,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 567,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,94 USD je Aktie, gegenüber 8,45 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,02 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

