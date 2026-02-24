Green Brick Partners Aktie
WKN DE: A12EA8 / ISIN: US3927091013
|
24.02.2026 07:01:06
Ausblick: Green Brick Partners zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Green Brick Partners wird am 25.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Schätzungen von 4 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 1,63 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Green Brick Partners ein EPS von 2,31 USD je Aktie vermeldet.
Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Green Brick Partners in dem im Dezember abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 16,58 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 4 Analysten durchschnittlich bei 473,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren noch 567,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.
Insgesamt erwarten 4 Analysten für das aktuell jüngst beendete Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,94 USD je Aktie, gegenüber 8,45 USD je Aktie im Zeitraum des entsprechend vorangegangenen Fiskaljahres. Den Jahresumsatz setzen 4 Analysten durchschnittlich auf 2,02 Milliarden USD fest. Im entsprechenden Zeitraum zuvor waren noch 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Green Brick Partners Inc
|
07:01
|Ausblick: Green Brick Partners zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
10.02.26
|Erste Schätzungen: Green Brick Partners stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor (finanzen.net)
|
28.10.25
|Ausblick: Green Brick Partners stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor (finanzen.net)
Analysen zu Green Brick Partners Inc
Aktien in diesem Artikel
|Green Brick Partners Inc
|65,72
|-0,12%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerAsiens Börsen uneinheitlich -- ATX nach Rekord letztlich leicht im Plus -- DAX schließt schwach
Die asiatischen Börse schlagen am Dienstag unterschiedliche Richtungen ein. Der heimische Aktienmarkt bewegte sich am Montag letztlich höher, während der deutsche Leitindex schwächer tendierte.