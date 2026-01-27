Green Landscaping Aktie
Ausblick: Green Landscaping gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Green Landscaping wird am 28.01.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.
Die Prognosen von 3 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,19 SEK je Aktie gegenüber 1,09 SEK je Aktie im Vorjahresquartal.
Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Green Landscaping in dem im Dezember abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,30 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 1,80 Milliarden SEK im Vergleich zu 1,77 Milliarden SEK im Vorjahresquartal.
Für das beendete Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,58 SEK, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 3,48 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 6,28 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 6,35 Milliarden SEK waren.
