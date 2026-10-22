Green Landscaping Aktie

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WKN DE: A2JGTK / ISIN: SE0010985028

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22.10.2026 07:01:06

Ausblick: Green Landscaping mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Green Landscaping äußert sich am 23.10.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 abgelaufenen Quartals.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf 0,707 SEK je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,560 SEK je Aktie in den Büchern gestanden.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,77 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 10,20 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,90 SEK, wohingegen im Vorjahr noch 2,26 SEK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 6,97 Milliarden SEK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,23 Milliarden SEK waren.

Redaktion finanzen.at

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