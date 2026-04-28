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WKN DE: A2JGTK / ISIN: SE0010985028

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28.04.2026 07:01:06

Ausblick: Green Landscaping präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Green Landscaping gibt am 29.04.2026 die Zahlen für das am 31.03.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

3 Analysten schätzen, dass im abgelaufenen Quartal im Schnitt ein Ergebnis von -0,032 SEK je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 90,30 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als -0,330 SEK je Aktie erzielt worden waren.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 11,38 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 1,22 Milliarden SEK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,36 Milliarden SEK aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr belaufen sich die Schätzungen von 4 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 3,73 SEK, gegenüber 2,26 SEK je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostizieren 4 Analysten im Durchschnitt 6,67 Milliarden SEK, nachdem im Vorjahr 6,23 Milliarden SEK generiert worden waren.

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