Green Landscaping Aktie
WKN DE: A2JGTK / ISIN: SE0010985028
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16.07.2026 07:01:06
Ausblick: Green Landscaping zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal
Green Landscaping stellt am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,905 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Green Landscaping 1,15 SEK je Aktie eingenommen.
3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,74 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.
Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,57 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,26 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,74 Milliarden SEK, gegenüber 6,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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