Ausblick: Green Landscaping zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Green Landscaping stellt am 17.07.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,905 SEK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Green Landscaping 1,15 SEK je Aktie eingenommen.

3 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,74 Milliarden SEK – das würde einem Zuwachs von 8,32 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,61 Milliarden SEK erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 3,57 SEK je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 2,26 SEK je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 3 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 6,74 Milliarden SEK, gegenüber 6,23 Milliarden SEK im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at