Ausblick: Green Plains gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Green Plains wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.

6 Analysten erwarten beim EPS im Schnitt einen Gewinn von 0,541 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,090 USD je Aktie erzielt worden.

4 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 0,76 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 546,5 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Green Plains für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 542,4 Millionen USD aus.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,76 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren -1,800 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 5 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 2,13 Milliarden USD, gegenüber 2,10 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at