Ausblick: Green Plains informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Green Plains lädt am 07.05.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Im Durchschnitt erwarten 5 Analysten einen Quartalsverlust je Aktie von -0,024 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -1,140 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 5 Analysten ein Minus von 10,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 532,5 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 596,3 Millionen USD umgesetzt.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 5 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,353 USD aus. Im Vorjahr waren -1,800 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 6 Analysten im Durchschnitt 2,24 Milliarden USD, nachdem im Vorjahr 2,10 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at