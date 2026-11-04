Ausblick: Green Plains präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Green Plains lässt sich am 05.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Green Plains die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offenlegen.

Die Prognosen von 6 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,559 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Green Plains noch ein Gewinn pro Aktie von 0,170 USD in den Büchern gestanden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Green Plains in dem im September abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 2,05 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 5 Analysten durchschnittlich bei 509,0 Millionen USD im Vergleich zu 519,7 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,14 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Verlust je Aktie von -1,800 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 5 Analysten von durchschnittlich 1,89 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 2,10 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net