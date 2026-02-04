Ausblick: Green Plains zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Green Plains lässt sich am 05.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Green Plains die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

In Sachen EPS gehen 8 Analysten von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Green Plains noch -0,860 USD je Aktie verloren.

7 Analysten rechnen durchschnittlich mit einem Umsatz von 538,3 Millionen USD gegenüber 608,5 Millionen USD im Vorjahresquartal – das entspräche einem Verlust von 11,54 Prozent.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 6 Analysten im Durchschnitt einen Verlust je Aktie von -1,967 USD, gegenüber -1,290 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 8 Analysten durchschnittlich auf 2,23 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 2,45 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion finanzen.at