Green Thumb Industries Aktie
WKN DE: A2JN3P / ISIN: CA39342L1085
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03.11.2026 07:01:06
Ausblick: Green Thumb Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Green Thumb Industries stellt am 04.11.2026 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vor.
6 Analysten gehen im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 0,030 USD aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 0,140 CAD erwirtschaftet worden.
Laut einer Schätzung von 8 Analysten wird der Umsatz für das abgeschlossene Quartal voraussichtlich 307,8 Millionen USD betragen, verglichen mit 401,3 Millionen CAD im gleichen Zeitraum des Vorjahres.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,162 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,670 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,23 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,64 Milliarden CAD waren.
Redaktion Finanzen.net
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