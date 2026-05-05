Ausblick: Green Thumb Industries stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Green Thumb Industries präsentiert in der am 06.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

6 Analysten schätzen, dass Green Thumb Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,020 USD vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 0,050 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Die Umsatzschätzungen von 8 Analysten für das letzte Quartal bewegen sich bei 297,6 Millionen USD, was einem Umsatz von 401,1 Millionen CAD im Vorjahresviertel gegenübersteht.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,097 USD, während im vorherigen Jahr noch 0,670 CAD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 8 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,22 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 1,64 Milliarden CAD waren.

Redaktion finanzen.at