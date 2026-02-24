Green Thumb Industries Aktie
WKN DE: A2JN3P / ISIN: CA39342L1085
|
24.02.2026
Ausblick: Green Thumb Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal
Green Thumb Industries wird am 25.02.2026 das Zahlenwerk zum am 31.12.2025 ausgelaufenen Quartal vorlegen.
6 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,013 USD gegenüber 0,070 CAD im Vorjahresquartal.
Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 295,5 Millionen USD für Green Thumb Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 411,6 Millionen CAD erzielt wurde.
Die Erwartungen von 7 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,151 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,410 CAD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 8 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 1,16 Milliarden USD, gegenüber 1,56 Milliarden CAD im Fiskalvorjahr.
Redaktion finanzen.at
