Ausblick: Green Thumb Industries vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Green Thumb Industries wird am 04.08.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.06.2026 abgelaufen ist.

Im Schnitt gehen 6 Analysten von einem Gewinn von 0,020 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,000 CAD je Aktie erzielt worden.

Für das abgelaufene Quartal prognostizieren 8 Analysten im Schnitt einen Umsatz von 299,0 Millionen USD für Green Thumb Industries, nachdem im Vorjahresquartal ein Umsatz von 406,1 Millionen CAD erzielt wurde.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 7 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 0,130 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 0,670 CAD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 8 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 1,21 Milliarden USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 1,64 Milliarden CAD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at