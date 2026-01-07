Greenbrier Companies Aktie

Greenbrier Companies für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN: 891600 / ISIN: US3936571013

07.01.2026 07:01:06

Ausblick: Greenbrier Companies legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Greenbrier Companies wird am 08.01.2026 die Bilanz zum am 30.11.2025 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Prognosen von 3 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,790 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenbrier Companies noch ein Gewinn pro Aktie von 1,72 USD in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 3 Analysten eine durchschnittliche Verringerung von 25,05 Prozent auf 655,5 Millionen USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 874,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 4,08 USD, während im vorherigen Jahr noch 6,35 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 3 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,89 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 3,23 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at

