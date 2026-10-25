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25.10.2026 07:01:06

Ausblick: Greenbrier Companies präsentiert Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Greenbrier Companies wird am 26.10.2026 das Zahlenwerk zum am 31.08.2026 abgelaufenen Jahresviertel vorstellen.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,803 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Minus von 30,78 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 1,16 USD je Aktie erzielt worden waren.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum soll Greenbrier Companies in dem im August abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 19,94 Prozent verbucht haben. Den Umsatz sehen 3 Analysten durchschnittlich bei 605,1 Millionen USD im Vergleich zu 755,8 Millionen USD im Vorjahresquartal.

Die Erwartungen von 3 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 3,02 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 6,35 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 3 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 2,48 Milliarden USD, gegenüber 3,23 Milliarden USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.at

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