Ausblick: Greenlam Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Greenlam Industries wird am 29.01.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorstellen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,650 INR. Dies würde einem Zuwachs von 32,65 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Greenlam Industries 0,490 INR je Aktie vermeldete.

Das vergangene Quartal soll Greenlam Industries im Schnitt mit einem Umsatz von insgesamt 7,27 Milliarden INR abgeschlossen haben – das erwarten 10 Analysten im Durchschnitt. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,02 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren, um 20,77 Prozent gesteigert.

12 Analysten geben für das laufende Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 3,76 INR je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das Vorjahr ein Gewinn. Damals waren 2,68 INR je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr von insgesamt 30,34 Milliarden INR, gegenüber 25,21 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at