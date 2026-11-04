Greenlam Industries Aktie

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04.11.2026 07:01:06

Ausblick: Greenlam Industries mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal

Greenlam Industries wird am 05.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

In Sachen EPS geht 1 Analyst von einem Gewinn von 1,20 INR je Aktie aus. Im vergangenen Jahr hatte Greenlam Industries noch 1,25 INR je Aktie eingenommen.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 13,61 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 9,18 Milliarden INR gegenüber 8,08 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 10 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 5,83 INR, gegenüber 2,20 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 10 Analysten durchschnittlich auf 35,75 Milliarden INR geschätzt, nachdem im Vorjahr 30,03 Milliarden INR generiert wurden.

Redaktion Finanzen.net

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