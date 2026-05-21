Greenlam Industries Aktie

Greenlam Industries für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

ISIN: INE544R01021

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21.05.2026 07:01:06

Ausblick: Greenlam Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Greenlam Industries äußert sich am 22.05.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.03.2026 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 1,50 INR aus. Im letzten Jahr hatte Greenlam Industries einen Gewinn von 0,060 INR je Aktie eingefahren.

Auf der Umsatzseite erwarten 9 Analysten ein Plus von 17,68 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 8,02 Milliarden INR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 6,82 Milliarden INR in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 2,38 INR. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,68 INR einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 29,89 Milliarden INR aus, nachdem im Zeitraum zuvor 25,21 Milliarden INR erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at

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