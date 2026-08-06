Greenlam Industries Aktie
ISIN: INE544R01021
|
06.08.2026 07:01:06
Ausblick: Greenlam Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Greenlam Industries wird sich am 07.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS beläuft sich auf 0,900 INR je Aktie gegenüber -0,620 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 19,52 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 6,74 Milliarden INR. Dementsprechend gehen die Experten bei Greenlam Industries für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 8,05 Milliarden INR aus.
Insgesamt erwarten 9 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 6,23 INR je Aktie, gegenüber 2,20 INR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 9 Analysten durchschnittlich auf 35,71 Milliarden INR fest. Im Vorjahr waren noch 30,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Greenlam Industries Ltd Registered Shs
|
06.08.26
|Ausblick: Greenlam Industries zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel (finanzen.net)
|
21.05.26
|Ausblick: Greenlam Industries präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Greenlam Industries Ltd Registered Shs
Aktien in diesem Artikel
|Greenlam Industries Ltd Registered Shs
|273,15
|0,31%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX geht schwächer ins Wochenende -- DAX schließt nach neuem Hoch im Plus -- US-Handel endet höher -- Asiens Börsen beenden Handel mehrheitlich stärker
Der heimische Aktienmarkt tendierte am Freitag abwärts. Der deutsche Leitindex konnte einen neuen Höchststand erklimmen. An den US-Börsen ging es am Freitag aufwärts. Die Börsen in Fernost zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend im Plus.