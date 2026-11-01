Greenpanel Industries Aktie
ISIN: INE08ZM01014
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01.11.2026 07:01:06
Ausblick: Greenpanel Industries gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Greenpanel Industries stellt am 02.11.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal vor.
Die Prognosen von 2 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,05 INR je Aktie gegenüber -0,500 INR je Aktie im Vorjahresquartal.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 3,29 Prozent auf 4,09 Milliarden INR. Im Vorjahresviertel hatte Greenpanel Industries noch 3,96 Milliarden INR umgesetzt.
Beim Ausblick auf das Fiskaljahr gehen 13 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,58 INR aus. Im Vorjahr waren -2,380 INR je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten im Durchschnitt 17,15 Milliarden INR, nachdem im Vorjahr 15,03 Milliarden INR in den Büchern gestanden hatten.
Redaktion Finanzen.net
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