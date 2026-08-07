Greenpanel Industries Aktie
ISIN: INE08ZM01014
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07.08.2026 07:01:06
Ausblick: Greenpanel Industries gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Greenpanel Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 08.08.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 30.06.2026 abgelaufen ist.
Die Prognosen von 2 Analysten belaufen sich für das jüngste Jahresviertel durchschnittlich auf ein EPS von 0,200 INR je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Greenpanel Industries noch ein Verlust pro Aktie von -2,820 INR in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 10,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 3,63 Milliarden INR gegenüber 3,28 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 14 Analysten im Schnitt ein Gewinn je Aktie von 6,71 INR prognostiziert. Im Vorjahr waren es -2,380 INR je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzen 15 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 18,05 Milliarden INR umgesetzt werden sollen, gegenüber 15,03 Milliarden INR im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.at
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