Ausblick: Greenpanel Industries informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Greenpanel Industries lädt am 30.01.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

3 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,467 INR aus. Im letzten Jahr hatte Greenpanel Industries einen Gewinn von 0,690 INR je Aktie eingefahren.

Die Schätzungen von 13 Analysten bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal belaufen sich durchschnittlich auf 4,02 Milliarden INR – ein Plus von 11,88 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Greenpanel Industries 3,59 Milliarden INR erwirtschaften konnte.

Die Prognosen von 9 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 4,57 INR, gegenüber 5,88 INR je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 16 Analysten durchschnittlich 15,63 Milliarden INR im Vergleich zu 13,94 Milliarden INR im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.at