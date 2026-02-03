Ausblick: Greenply Industries zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Greenply Industries lässt sich am 04.02.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wird Greenply Industries die Bilanz zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel offenlegen.

2 Analysten schätzen, dass Greenply Industries für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 2,25 INR vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 1,96 INR je Aktie erwirtschaftet.

Beim Umsatz gehen 9 Analysten von einem Zuwachs von 8,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal aus. Hier liegen die Prognosen bei durchschnittlich 6,68 Milliarden INR gegenüber 6,14 Milliarden INR im Vorjahrszeitraum.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr gehen 12 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 10,03 INR aus, während im Vorjahreszeitraum 7,39 INR vermeldet worden waren. Beim Umsatz gehen 12 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 26,74 Milliarden INR in den Büchern stehen werden, gegenüber 24,88 Milliarden INR im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at