Ausblick: GREENS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GREENS äußert sich am 13.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.

1 Analyst prognostiziert einen Gewinn je Aktie von 117,40 JPY gegenüber 160,17 JPY im Vorjahresquartal.

Auf der Umsatzseite soll GREENS 2 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 14,52 Milliarden JPY verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 9,09 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte GREENS 13,31 Milliarden JPY umsetzen können.

Die Schätzungen von 2 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 329,95 JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 368,90 JPY einfahren können. Beim Umsatz gehen 2 Analysten von durchschnittlich 54,85 Milliarden JPY aus, nachdem im Vorjahr 49,65 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at