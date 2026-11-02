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02.11.2026 07:01:06

Ausblick: Greif A öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Greif A präsentiert am 03.11.2026 die Bilanzzahlen zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel.

Die Prognosen von 5 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 1,16 USD je Aktie gegenüber 12,27 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Die Schätzungen von 5 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,11 Milliarden USD aus – das entspräche einem Plus von 58,16 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 701,3 Millionen USD in den Büchern standen.

Für das jüngst beendete Fiskaljahr prognostizieren 5 Analysten im Durchschnitt einen Gewinn je Aktie von 4,34 USD, gegenüber 14,34 im entsprechenden Fiskalvorjahr. Der Umsatz wird von 5 Analysten durchschnittlich auf 4,34 Milliarden USD geschätzt, nachdem im Zeitraum zuvor 4,29 Milliarden USD erwirtschaftet wurden.

Redaktion Finanzen.net

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