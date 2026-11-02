Ausblick: Greif B informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Greif B lädt am 03.11.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.09.2026 endete.

5 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 1,16 USD. Das entspräche einer Verringerung von 93,76 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 18,59 USD erwirtschaftet wurden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 5 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 58,16 Prozent auf 1,11 Milliarden USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 701,3 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 4,34 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 21,69 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 5 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 4,34 Milliarden USD, gegenüber 4,29 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion Finanzen.net