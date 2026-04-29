Grid Dynamics a Aktie

Grid Dynamics a für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2P1HB / ISIN: US39813G1094

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29.04.2026 07:01:06

Ausblick: Grid Dynamics A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Grid Dynamics A wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.

6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,083 USD aus. Im letzten Jahr hatte Grid Dynamics A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.

Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,89 Prozent auf 103,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Grid Dynamics A noch 100,4 Millionen USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,438 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 444,8 Millionen USD, gegenüber 411,8 Millionen USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at

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