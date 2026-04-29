Grid Dynamics a Aktie
WKN DE: A2P1HB / ISIN: US39813G1094
|
29.04.2026 07:01:06
Ausblick: Grid Dynamics A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Grid Dynamics A wird am 30.04.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.03.2026 – vorstellen.
6 Analysten gehen in ihren Schätzungen von einem EPS von durchschnittlich 0,083 USD aus. Im letzten Jahr hatte Grid Dynamics A einen Gewinn von 0,030 USD je Aktie eingefahren.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 6 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 2,89 Prozent auf 103,3 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Grid Dynamics A noch 100,4 Millionen USD umgesetzt.
Die Erwartungen von 6 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,438 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,110 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 444,8 Millionen USD, gegenüber 411,8 Millionen USD im Vorjahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grid Dynamics Holdings Inc Registered Shs -A-
|
29.04.26
|Ausblick: Grid Dynamics A gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt (finanzen.net)
|
04.03.26
|Ausblick: Grid Dynamics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor (finanzen.net)
|
18.02.26
|Erste Schätzungen: Grid Dynamics A legt Quartalsergebnis vor (finanzen.net)