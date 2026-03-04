Ausblick: Grid Dynamics A stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Grid Dynamics A wird am 05.03.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 6 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,091 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,050 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,63 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 100,3 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 105,9 Millionen USD aus.

6 Analysten geben in Bezug auf das jüngst beendete Fiskaljahr Schätzungen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,395 USD je Aktie aus. Im entsprechenden Zeitraum des Fiskaljahres zuvor waren 0,050 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 6 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt von 411,7 Millionen USD, gegenüber 350,6 Millionen USD im vorherigen Zeitraum, aus.

Redaktion finanzen.at