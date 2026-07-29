Ausblick: Grid Dynamics A zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Grid Dynamics A lädt am 30.07.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

Die Prognosen von 6 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,105 USD je Aktie gegenüber 0,060 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

6 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 5,40 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 101,1 Millionen USD. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 106,6 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnen 6 Analysten im Durchschnitt mit einem Gewinn je Aktie von 0,445 USD, gegenüber 0,110 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 6 Analysten durchschnittlich auf 438,9 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 411,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.at