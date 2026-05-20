Grieg Seafood ASAShs Aktie

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WKN DE: A0MUHR / ISIN: NO0010365521

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20.05.2026 07:01:06

Ausblick: Grieg Seafood AS gewährt Anlegern Blick in die Bücher

Grieg Seafood AS wird am 21.05.2026 die Bilanz zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal präsentieren.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,178 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Grieg Seafood AS -2,900 NOK je Aktie verloren.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grieg Seafood AS in dem im März abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 58,47 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 12 Analysten durchschnittlich bei 906,9 Millionen NOK. Im Vorjahresviertel waren noch 2,18 Milliarden NOK in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 12 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,10 NOK im Vergleich zu 7,90 NOK im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 3,53 Milliarden NOK, gegenüber 3,69 Milliarden NOK ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at

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