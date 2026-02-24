Ausblick: Grieg Seafood AS präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Grieg Seafood AS lädt am 25.02.2026 zur Finanzkonferenz und wird dort die Zahlen zum am 31.12.2025 abgelaufenen Jahresviertel vorlegen.

Die Schätzungen von 12 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,039 NOK je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Grieg Seafood AS -14,200 NOK je Aktie verloren.

Auf der Umsatzseite soll Grieg Seafood AS 12 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 790,6 Millionen NOK verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 64,84 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Grieg Seafood AS 2,25 Milliarden NOK umsetzen können.

Für das jüngst zu Ende gegangene Fiskaljahr erwarten 11 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -1,219 NOK im Vergleich zu -21,900 NOK im Fiskaljahr zuvor. Den Umsatz taxieren 12 Analysten durchschnittlich bei 4,63 Milliarden NOK, gegenüber vorherig erwirtschafteten 7,38 Milliarden NOK.

Redaktion finanzen.at