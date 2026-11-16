Griffon CorpShs Aktie

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WKN: 856788 / ISIN: US3984331021

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16.11.2026 07:01:06

Ausblick: Griffon stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Griffon wird sich am 17.11.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2026 beendeten Quartals äußern.

Im Schnitt gehen 7 Analysten von einem Gewinn von 1,59 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,950 USD je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite soll Griffon 7 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 481,8 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzabschwächung von 27,24 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Griffon 662,2 Millionen USD umsetzen können.

Beim Ausblick auf das jüngst abgelaufene Fiskaljahr gehen 7 Analysten im Schnitt von einem Gewinn je Aktie von 5,40 USD aus. Im entsprechenden Zeitraum des vorigen Fiskaljahres waren 1,09 USD je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten im Durchschnitt 1,84 Milliarden USD, nachdem im entsprechend vorigen Fiskaljahr 2,52 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion Finanzen.net

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