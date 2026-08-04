Ausblick: Griffon vermeldet Zahlen zum jüngsten Quartal

Griffon lädt am 05.08.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und wird dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlichen, das am 30.06.2026 endete.

7 Analysten erwarten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,34 USD. Im Vorjahresquartal waren -2,650 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten gehen im Schnitt beim Umsatz von 457,7 Millionen USD – das würde einem Abschlag von 25,41 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 613,6 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,20 USD im Vergleich zu 1,09 USD im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 7 Analysten durchschnittlich bei 1,82 Milliarden USD, gegenüber 2,52 Milliarden USD ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at