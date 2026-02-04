Ausblick: Griffon veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Griffon wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 05.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen beim Ergebnis je Aktie von durchschnittlich 1,34 USD aus. Damit hätte sich das EPS im Verhältnis zum Vorjahresergebnis um 10,07 Prozent verringert. Damals waren 1,49 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Verringerung um 2,11 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 632,4 Millionen USD. Dementsprechend gehen die Experten bei Griffon für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 619,0 Millionen USD aus.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 7 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5,94 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,09 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 7 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 2,53 Milliarden USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 2,52 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.at