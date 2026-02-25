Grifols Aktie
WKN DE: A2ABZN / ISIN: ES0171996095
|
25.02.2026 07:01:06
Ausblick: Grifols gewährt Anlegern Blick in die Bücher
Grifols wird am 26.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 31.12.2025 abgelaufen ist.
2 Analysten erwarten im Schnitt ein Ergebnis je Aktie von 0,255 EUR. Das entspräche einem Zuwachs von 155,00 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, als 0,100 EUR erwirtschaftet wurden.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 8 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 0,60 Prozent auf 1,99 Milliarden EUR. Im Vorjahresviertel hatte Grifols noch 1,98 Milliarden EUR umgesetzt.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,726 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,230 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,52 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 7,21 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Grifols SA (B)
|
07:01
|Ausblick: Grifols gewährt Anlegern Blick in die Bücher (finanzen.net)
|
03.11.25
|Ausblick: Grifols präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel (finanzen.net)
Analysen zu Grifols SA (B)
Aktien in diesem Artikel
|Grifols SA (B)
|7,75
|-0,06%
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerWarten auf die NVIDIA-Bilanz: ATX mit Aufschlägen -- DAX nimmt 25.000-Punke-Hürde -- Asiens Börsen profitierten von KI-Hoffnungen
Der heimische Aktienmarkt zeigt sich im Mittwochshandel mit Gewinnen. Am deutschen Markt sind ebenfalls Aufschläge zu sehen. An den Börsen in Asien prägten zur Wochenmitte die Bullen das Bild.