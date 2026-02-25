Ausblick: Grifols informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grifols wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

2 Analysten prognostizieren im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,296 USD gegenüber 0,110 USD im Vorjahresquartal.

In Sachen Umsatz gehen 8 Analysten für das vergangene Quartal von durchschnittlich 2,34 Milliarden USD aus – eine Steigerung von 11,23 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte Grifols einen Umsatz von 2,11 Milliarden USD eingefahren.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das zu Ende gegangene Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,849 USD je Aktie aus. Ein Fiskaljahr zuvor waren 0,250 USD je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 13 Analysten für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 8,82 Milliarden USD, gegenüber 7,80 Milliarden USD im Fiskalvorjahr.

Redaktion finanzen.at