Ausblick: Grifols informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Grifols wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Im Schnitt gehen 2 Analysten von einem Gewinn von 0,139 EUR je Aktie aus. Im Vorjahresviertel waren 0,090 EUR je Aktie erzielt worden.

Auf der Umsatzseite erwarten 7 Analysten ein Minus von 2,73 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,74 Milliarden EUR. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,79 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Für das Fiskaljahr erwarten 14 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 0,853 EUR im Vergleich zu 0,590 EUR im Vorjahreszeitraum. Den Umsatz taxieren 13 Analysten durchschnittlich bei 7,73 Milliarden EUR, gegenüber 7,52 Milliarden EUR ein Jahr zuvor.

Redaktion finanzen.at