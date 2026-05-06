Ausblick: Grifols legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Grifols wird am 07.05.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.03.2026 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,161 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grifols ein EPS von 0,090 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite prognostizieren 7 Analysten ein Plus von 8,07 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Im Durchschnitt erwarten die Analysten einen Umsatz von 2,03 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 1,88 Milliarden USD umgesetzt.

Die Erwartungen von 14 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 0,997 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor waren 0,670 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 13 Analysten im Schnitt für das aktuelle Fiskaljahr mit insgesamt 9,03 Milliarden USD, gegenüber 8,49 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.at