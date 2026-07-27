Ausblick: Grifols SA legt Quartalsergebnis vor

Grifols SA wird am 28.07.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2026 – vorstellen.

Die Schätzungen von 2 Analysten belaufen sich im Durchschnitt auf 0,228 EUR je Aktie. Im Vorjahresquartal hatte Grifols SA ein EPS von 0,170 EUR je Aktie vermeldet.

7 Analysten erwarten auf der Umsatzseite durchschnittlich eine Steigerung von 0,33 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 1,89 Milliarden EUR. Dementsprechend gehen die Experten bei Grifols SA für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 1,90 Milliarden EUR aus.

Die Erwartungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr gehen von einem durchschnittlichen Gewinn von 0,836 EUR je Aktie aus. Ein Jahr zuvor waren 0,590 EUR je Aktie erlöst worden. Beim Umsatz rechnen 12 Analysten für das aktuelle Fiskaljahr im Schnitt mit insgesamt 7,65 Milliarden EUR, gegenüber 7,52 Milliarden EUR im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at