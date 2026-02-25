Ausblick: Grifols SA öffnet die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Grifols SA wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 26.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.12.2025 abgelaufen ist.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 2 Analysten für das vergangene Quartal auf durchschnittlich 0,255 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte Grifols SA 0,100 EUR je Aktie erwirtschaftet.

8 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 1,99 Milliarden EUR – das würde einem Zuwachs von 0,60 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 1,98 Milliarden EUR erwirtschaftet worden.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 14 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,726 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier 0,230 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt von insgesamt 7,52 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 7,21 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at