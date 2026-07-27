Ausblick: Grifols stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Grifols gibt am 28.07.2026 die Zahlen für das am 30.06.2026 abgelaufene Quartal bekannt.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grifols im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,264 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,200 USD je Aktie gewesen.

Grifols soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,18 Milliarden USD abgeschlossen haben – davon gehen 7 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 1,68 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,14 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Die Schätzungen von 13 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,965 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 12 Analysten von durchschnittlich 8,83 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at