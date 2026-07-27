Ausblick: Grifols verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Grifols wird am 28.07.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel öffnen.

Die Prognosen von 2 Analysten erwarten beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal im Durchschnitt 0,228 EUR. Dies würde einem Zuwachs von 34,12 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Grifols 0,170 EUR je Aktie vermeldete.

Die Schätzungen von 7 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 1,90 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Plus von 0,33 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,89 Milliarden EUR in den Büchern standen.

Insgesamt erwarten 13 Analysten für das aktuell laufende Fiskaljahr einen durchschnittlichen Gewinn von 0,836 EUR je Aktie, gegenüber 0,590 EUR je Aktie im Vorjahr. Den Jahresumsatz setzen 12 Analysten durchschnittlich auf 7,65 Milliarden EUR fest. Im Vorjahr waren noch 7,52 Milliarden EUR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at