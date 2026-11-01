Ausblick: Grifols veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Grifols wird am 02.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlichen, das zum 30.09.2026 abgelaufen ist.

2 Analysten schätzen im Schnitt, dass Grifols im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,320 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,220 USD je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum soll Grifols in dem im September abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 1,45 Prozent erzielt haben. Den Umsatz sehen 6 Analysten durchschnittlich bei 2,21 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel waren noch 2,18 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Die Schätzungen von 12 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 0,977 USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 0,670 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 8,64 Milliarden USD aus, nachdem im Vorjahr 8,49 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion Finanzen.net